В московских аэропортах массово отменяют рейсы

Во вторник, 6 декабря, в московских аэропортах из-за непогоды отменили более сорока рейсов.

Согласно последней информации, в связи с большим количеством выпавшего снега задерживаются 27 самолетов. В настоящий момент в аэропорту Домодедово задержаны 19 рейсов, а 9 отменены. В Шереметьево отменили 35 авиарейсов, а задерживаются еще десять. Что касается Внуково - там отменен всего один рейс.

Напомним, накануне Москву накрыла сильнейшая метель, вследствие чего в столичных аэропортах приняли решение отменить не менее пятидесяти рейсов.