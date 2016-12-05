Он не дожил до триумфа любимой команды. Известный почитатель «Спартака» Амир Хуслютдинов, более известный по кличке «Профессор» скончался перед игрой «Спартака» и «Рубина» подоспевшие медики не спасли мужчину.

Начало матча семнадцатого тура было омрачено трагедией на трибунах, передает портал championat.com. Внезапно перед стартом игры Амиру Хуслютдинову стало плохо. Медики пытались оказать ему помощь, но безрезультатно. Скорая прибыла вовремя и госпитализировала болельщика, но он умер через несколько минут.

Игра завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:1, только «Профессор» об этом так и не узнал…