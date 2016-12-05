Сайты группы ВТБ подверглись атаке хакеров

В минувшую пятницу на сайте ФСБ появилось сообщение о кибератаке, которую 5 декабря планируют совершить иностранные спецслужбы, чтобы дестабилизировать финансовую систему России, в том числе и деятельность крупнейших банков страны.

Сегодня стало известно, что на сайты группы ВТБ была совершена DDоS-атака. Тем не менее, достичь желаемого результата хакерам не удалось: инфраструктура устояла, и в данный момент работает в обычном режиме. Пресс-служба ВТБ сообщила, что клиенты банков не ощутили на себе никаких последствий проведенной хакерами атаки.

По сообщению ФСБ, атаки на банки предполагалось сопровождать массовой SMS-рассылкой и провокационными публикациями в соцсетях. Однако пока данных о подобного рода действиях нет.

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