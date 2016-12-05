В новосибирской школе подросток отморозил ноги по вине физрука

Семиклассника школы № 189 учитель физкультуры отправил вечером в лес на поиски пропавшей лыжи, - так дорог был учителю школьный инвентарь. Подросток был предупрежден, что лыжу надо найти обязательно.

Физрук предупредил подростков (с пареньком отправился на поиски его приятель), что если лыжу они не найдут, то в школу могут не возвращаться: «Мало не покажется», - угрожал учитель, передает НГС.

Отец ребенка в данное время находится в командировке, но по телефону заверил журналистов, что когда вернется, то «мало не покажется» самому физруку.

Случилось вот что. Дети отправились на лыжную прогулку в лес. Причем, сам физрук по какой-то причине с детьми не пошел. На прогулке один из школьников потерял лыжу и в панике стал ее искать, но – безуспешно. Надо сказать, что найти в сибирском лесу среди зимы такой предмет как лыжа – задача практически невыполнимая.

Мальчик вернулся в школу с одной лыжей и у него произошел разговор с физруком, после которого два школьника снова отправились в лес на поиски лыжи. Они ничего не нашли, но в процессе поисков паренек потерял и лыжный ботинок (такое бывает, когда ботинки используются не для езды на лыжах, а для ходьбы по лесу).

В итоге ребенок добежал до дома почти босиком, потеряв и второй ботинок. Мать семиклассника вызвала скорую, которая зафиксировала обморожение конечностей.

В школе версия другая: там сообщили, что ребенок сам выбросил лыжу, а на физрука возводит поклеп. Учителя еще не знают, что скоро из командировки вернется отец пострадавшего ребенка и придет в школу вместе с полицией…