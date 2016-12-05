Для задержания похитителя двух банок кофе был введен план “Перехват”

Мужчина, укравший в одном из супермаркета города Энгельса две банки кофе, вряд ли ожидал, что для его задержания в городе будет введен план “Перехват”. Всего в погоне было задействовано 13 автомобилей полиции.

Как сообщает Life со ссылкой на саратовские СМИ, сотрудница магазина “Магнит” обратилась в дежурную часть с сообщением о краже двух банок кофе на общую сумму в 1,2 тысячи рублей. По словам женщины, вор скрылся на автомобиле Lada Kalina красного цвета.

Полицейским удалось быстро обнаружить подозреваемого на одной из улиц города, однако требования остановиться он проигнорировал. Полицейским пришлось начать преследование, в котором приняли участие в общей сложности 13 автомобилей.

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