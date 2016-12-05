В Казахстане семимесячную малышку убило зарядное устройство от смартфона

Жуткая трагедия произошла в Казахстане. Малышку в возрасте семи месяцев убило током от смартфона.

Как сообщается, причиной гибели ребенка стала роковая случайность. Мать девочки включила телефон на подзарядку, положила рядом с собой и уснула около маленькой дочки.

Однако малышка проснулась раньше своей мамы. По всей видимости, она стала развлекать себя игрой с проводом зарядного устройства. Ребенок принялся кусать его. Когда малышка разгрызла защитную оболочку провода, ее ударило током, сообщает life.ru.

Родители пытались спасти ребенка. Однако когда они привезли девочку в больницу, она была уже мертва.