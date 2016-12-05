Психологи рассказали, как оказывают помощь родным детей, погибших в ДТП в ХМАО

После страшной аварии, которая произошла в ХМАО, на место ЧП выехали психологи. По словам специалистов, их помощь понадобилась более, чем в тридцати случаях.

Психологи рассказали, что поддерживали родных погибших детей во время опознания тел. В результате аварии погибло двенадцать человек. Одиннадцать из них дети.

В настоящее время психологи продолжают работать в больницах, где лежат пострадавшие. Специалисты оказывают помощь родственникам в гостинице.

Сообщается, что открыты «горячие линии», на которые позвонило уже свыше 700 человек. Причем обращаются не только родные и близкие жертв ДТП, но и просто сочувствующие люди, которые хотят передать слова поддержки, сообщает ria.ru.

Напомним, в минувшее воскресенье столкнулись грузовик и автобус, который перевозил детскую спортивную команду. На данный момент следствие выясняет, кто виноват в аварии. По предварительным данным, правила могли нарушить оба водителя.