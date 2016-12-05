Пенсионер задержан в Москве по подозрению в убийстве своего друга

Сотрудники московской полиции задержали на севере столицы 86-летнего пенсионера, который подозревается в убийстве своего друга.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, ранее в квартире дома номер 8 по улице Трофимова нашли труп 51-летнего мужчины с раной живота. Впоследствии сотрудникам полиции удалось найти и задержать пенсионера, подозреваемого в убийстве.

Отмечается, что будущие преступник и его жертва встретились за столом, где распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, завершившийся трагедией.