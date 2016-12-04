Под Харьковом из гранатомета обстреляли квартиру депутата Верховной Рады

Гранатометный обстрел депутатского жилища произошел минувшей ночью. Официально МВД Украины не сообщает о случившемся и об инциденте стало известно только из публикации партии в соцсети Facebook.

Имеется в виду партия «Народный фронт» - на жилище ее депутата Игоря Котвицкого и произошло нападение, передает ТАСС.

О нападении рассказали в секретариате харьковского отделения партии «Народный фронт». Парламентарии призывают полицию оперативно найти виновных в инциденте и выделить Котвицкому охрану.

Местное издание "Обозреватель", ссылаясь на свои источники в полиции, сообщает, что гранатометному обстрелу подвергся частный дом Котвицкого в одном из элитных поселков под Харьковом. Неизвестные обстреляли подсобные помещения особняка, а не сам дом. В результате семья депутата, как и он сам, не пострадала, а вот охрана дома получила ранения.