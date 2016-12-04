СРОЧНО
|16:53  Штайнмайер: Германия не признает Крым российским |16:13  В ХМАО в дорожной аварии погибло девять детей (ВИДЕО) |14:59  Россия заплатит € 300 тыс. за матч с Бельгией |14:54  Школьница выпала с 15-го этажа в Перми |13:34  На юге Москвы произошло серьезное ДТП, на место вылетел вертолет |13:26  Гассиев отнял у Лебедева титул чемпиона мира по боксу по версии IBF |12:52  Путин рассказал, чего ожидать от сотрудничества с Трампом |12:16  Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух полицейских с наркотиками |12:06  Бразильские футболисты после гибели стали победителями Южноамериканского кубка |11:08  В Краснодаре серьезно отравились 99 человек |10:45  Вячеслав Быков собирается совершить очередную революцию в хоккее |10:32  В подъезде одного из домов в Москве пьяный мужчина устроил стрельбу |10:17  «Акулы пера» страны определят лучших российских спортсменов, тренера и команду |09:41  Детский сад горит на севере Москвы |09:19  Вместо снижения расходов бюджета можно просто нарастить доходы |08:08  Глава Пентагона сделал удивительное заявление по поводу отношений с Москвой |03.12 22:57  В Москве мужчина устроил стрельбу из снайперской винтовки |03.12 21:20  Что за шестая колонна в команде президента? |03.12 20:29  Криштиану Роналду заподозрили в крупных финансовых махинациях |03.12 20:06  В Дагестане были ликвидированы пятеро боевиков |03.12 19:40  Попавшийся на кокаине боксер Фьюри намерен вернуться в бокс |03.12 19:23  В Смоленске с поезда сняли 16 подростков |03.12 16:58  Тренер Власова рассказал, за счёт чего его подопечный может победить Чахкиева |03.12 16:43  В Москве в реанимацию доставлен актер Вячеслав Шалевич |03.12 16:31  Морфлот спасёт экономику страны |03.12 16:15  Лавров не ждёт скорого решения проблемы Курил |03.12 15:41  Керри передал Лаврову новые предложения по Алеппо |03.12 11:46  В Благовещенске школьник сел за руль и устроил ДТП со смертельным исходом |03.12 10:43  ЦБ раскрыл подробности кражи хакерами 2 млрд рублей |03.12 09:35  Минобороны РФ требует от Британии не мешать поставкам гумпомощи в Алеппо

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Происшествия

Школьница выпала с 15-го этажа в Перми

4 декабря 2016, 14:54 [ «АН-онлайн» ]

Школьница выпала с 15-го этажа в Перми
фото: globallookpress.com

В ночь на воскресенье, 4 декабря, в Перми случился вопиющий случай с девочкой-подростком.

Местная школьница, согласно последней информации, выпала из окна 15-го этажа дома номер 34 по улице Лебедева. Как сообщает "В курсе.ру", трагедия произошла около трех часов ночи. Согласно последней информации, девочка упала на козырек подъезда, откуда ее пришлось снимать спасателям, прибывшим на вызов.

Точных данных о судьбе ребенка нет, предполагается, что школьница скончалась. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

Российские политики обыграли весь мир

Российские политики обыграли весь мир

Футбольный матч между сборной мира и российскими политиками завершился со счетом 4 : 1 в пользу россиян. Таким образом, победителем VII Международных парламентских игр стали российские депутаты.

//Шпионаж

В Чечне в 2018 году начнут обучать спецназовцев со всего мира

В Чечне в 2018 году начнут обучать спецназовцев со всего мира

В 2018 году в чеченском частном международном учебном центре для подготовки сил специальных операций будут обучать антитеррористических специалистов со всего мира и самого высокого уровня.

//Криминал

В Махачкале уничтожены террористы, связанные с ИГИЛ

В Махачкале уничтожены террористы, связанные с ИГИЛ

Сотрудниками ФСБ в Махачкале ликвидированы пять бандитов группировки «Вилайята Кавказ», в том числе её главарь Рустам Асельдеров, присягнувший запрещённой в России организации «Исламское государство».

//Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух полицейских с наркотиками

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух полицейских с наркотиками

В Москве сотрудники Росгвардии задержали двух полицейских, у которых был обнаружен сверток с героином. Задержание произошло в ночь на воскресенье, 4 декабря, в московском районе Чертаново.

//В мире

Полицейские перестреляли друг друга под Киевом

Полицейские перестреляли друг друга под Киевом

В воскресенье, 4 декабря, полицейские устроили перестрелку с сотрудниками Государственной службы охраны и спецподразделением КОРД в одном из поселков под Киевом. Об этом сообщил советник главы МВД Украины.

//Происшествия

На юге Москвы произошло серьезное ДТП, на место вылетел вертолет

На юге Москвы произошло серьезное ДТП, на место вылетел вертолет

В воскресенье, 4 декабря, а юге Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии, согласно последней информации, пострадали три человека, в частности, двое детей.

//Происшествия

В подъезде одного из домов в Москве пьяный мужчина устроил стрельбу

В подъезде одного из домов в Москве пьяный мужчина устроил стрельбу

Утром в воскресенье, 4 декабря, в СМИ появилась информация о том, что в подъезде одного из московских жилых домов мужчина открыл стрельбу из карабина. Инцидент случился в доме номер 28 на улице Трофимова.

//Метеоновости

Ноябрь оказался самым холодным за 16 лет

Ноябрь оказался самым холодным за 16 лет

Россия пережила самый холодный ноябрь с 2000 года, утверждают в «Гидрометцентре». Непривычно низкие температуры принёс циклон из Гренландии, и они охватили страну от Калининграда до Охотского моря.

//Культура

Большой театр отменил дебют Хворостовского по причине болезни

Большой театр отменил дебют Хворостовского по причине болезни

Дебют Дмитрия Хворостовского в Большом театре официально отменен, но показ оперы Жжузеппе Верди «Дон Карлос» с участием всех заявленных исполнителей состоится в назначенное время – 7 и 10 декабря.

//Культура

Крымский депутат: Крым готов принять "Евровидение -2017"

Крымский депутат: Крым готов принять "Евровидение -2017"

Если Украина не в состоянии принять престижный международный песенный конкурс, то его готовы провести в Крыму, - все условия для этого есть. С таким предложением 4 декабря выступил депутат Руслан Бальбек.

//Общество

Трудовые мигранты сосредоточены в 5 субъектах РФ

Трудовые мигранты сосредоточены в 5 субъектах РФ

Подавляющая часть мигрантов сосредоточена в пяти субъектах РФ – Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Свердловской областях.

//Новости ADWILE

//Политика

Штайнмайер: Германия не признает Крым российским

Штайнмайер: Германия не признает Крым российским

Воссоединение Крыма и России в Германии считают «нарушением международного права», которое служит единственной цели - нарушить европейский миропорядок. Это мнение 4 декабря высказал глава германского МИДа.

//Общество

Трамп озадачил всех своим костюмом на тематической вечеринке

Трамп озадачил всех своим костюмом на тематической вечеринке

Тематическая вечеринка в престижном районе Нью-Йорка носила название «Злодеи и герои». Ежегодное традиционное мероприятие проводили главные спонсоры Трампа по его предвыборной кампании - семейство Мерсеров.

//Происшествия

В ХМАО в дорожной аварии погибло девять детей (ВИДЕО)

В ХМАО в дорожной аварии погибло девять детей (ВИДЕО)

На трассе под Ханты-Мансийском произошло страшное ДТП, в котором погибло десять человек, девять из которых – дети. В аварию попал пассажирский автобус, который столкнулся с грузовиком и двумя легковушками.

//Общество

В Ингушетии появился новый город

В Ингушетии появился новый город

Это всего лишь формальность, но формальность значимая: карта Ингушетии теперь будет выглядеть иначе. Президент Республики подписал постановление, по которому селение Сунжа стало городским округом.

//В мире

Иран отказался от американского ширпотреба

Иран отказался от американского ширпотреба

Персы больше не будут закупать американский ширпотреб. Меджлис Ирана единогласно принял закон о запрете ввоза товаров широкого потребления из США в ответ на постоянную враждебную политику, сообщают СМИ.

//Криминал

В Калининграде украинский музыкант подрался в аэропорту и был задержан

В Калининграде украинский музыкант подрался в аэропорту и был задержан

Рейс «Калининград – Москва» был задержан 4 декабря из-за инцидента, случившегося на борту самолета. Дебоширом оказался барабанщик украинской рок-группы Therr Maitz, житель Украины Борис Ионов.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

Глава Пентагона: США готовы к длительному противостоянию с Москвой

Глава Пентагона: США готовы к длительному противостоянию с Москвой

«Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим» - этот лозунг вполне можно применить к современной политике Пентагона. США готовы к сотрудничеству, но при сохранении их интересов.

//Спорт

Россия заплатит € 300 тыс. за матч с Бельгией

Россия заплатит € 300 тыс. за матч с Бельгией

Товарищеский матч между сборными по футболу Бельгии и России обойдётся последней в 300 тысяч евро. Причём, произойдёт встреча на российской территории – либо в Сочи, либо даже в Москве, сообщает Le Soir.

//Происшествия

Школьница выпала с 15-го этажа в Перми

Школьница выпала с 15-го этажа в Перми

В ночь на воскресенье, 4 декабря, в Перми случился вопиющий случай с девочкой-подростком. Местная школьница, согласно последней информации, выпала из окна 15-го этажа дома номер 34 по улице Лебедева.

//Криминал

Мужчина, устроивший стрельбу у российской границы, задержан (ВИДЕО)

Мужчина, устроивший стрельбу у российской границы, задержан (ВИДЕО)

Стрелок сдался полиции без боя. Мужчина застрелил трех женщин у ресторана в финском городе Иматра, что недалеко от российской границы. Ранее «НА-онлайн» сообщали об этом инциденте. Мотивы убийств неясны.

//Культура

"Союзмультфильм" подарит зрителям продолжение "Простоквашино" и "Карлсона"

"Союзмультфильм" подарит зрителям продолжение "Простоквашино" и "Карлсона"

Киностудия "Союзмультфильм" сегодня сделала радостное заявление: в скором времени зрители смогут увидеть продолжение мультипликационных фильмов "Малыш и Карлсон" и "Трое из Простоквашино".

//В мире

В восточном Алеппо больше негде хоронить умерших

В восточном Алеппо больше негде хоронить умерших

Сегодня стало известно, что в восточном Алеппо закончились места для захоронения умерших людей. Старое кладбище было заполнено еще год назад, а на новом не осталось места на прошлой неделе.

//Новости партнеров

//Наука

Ученые ликуют: всего один укол способен излечить слепоту

Ученые ликуют: всего один укол способен излечить слепоту

Американские ученые провели ряд экспериментов и пришли к потрясающим результатам. Специалистам удалось разработать средство, которое способно всего одним уколом вернуть незрячим людям зрение.

//Общество

Музыкант Борис Гребенщиков написал активисту Дадину письмо в колонию

Музыкант Борис Гребенщиков написал активисту Дадину письмо в колонию

Знаменитый российский музыкант Борис Гребенщиков отправил осужденному оппозиционному активисту Ильдару Дадину письмо в колонию. Артист сделал это в рамках кампании организации Amnesty International.

//Спорт

Гассиев отнял у Лебедева титул чемпиона мира по боксу по версии IBF

Гассиев отнял у Лебедева титул чемпиона мира по боксу по версии IBF

В России не осталось обладателей поясов чемпиона мира по боксу по нескольким версиям. Вслед за Сергеем Ковалёвым поясов в течение одного вечера лишились Денис Лебедев и Эдуард Трояновский.

//Общество

Саратовская область "отдалилась" от Москвы на час

Саратовская область "отдалилась" от Москвы на час

С сегодняшней ночи жители Саратовской области живут в другом измерении. Часовом. С 02:00 сегодня их время отличается от московского на час вперёд, сообщил глава областной общественной палаты Александр Ландо.

//Здоровье

С 2017 года врачей будут штрафовать за необоснованную госпитализацию и сажать за несвоевременную

С 2017 года врачей будут штрафовать за необоснованную госпитализацию и сажать за

С 2017 года Фонд обязательного медицинского страхования планирует штрафовать поликлиники и врачей за экстренную необоснованную госпитализацию.

//В мире

Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися

Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися

В воскресенье, 4 декабря, выборы президента Узбекистана были признаны состоявшимися. На выборах главы республики к настоящему моменту проголосовали 55,89% избирателей - 11,4 млн граждан страны.

//Политика

Путин рассказал, чего ожидать от сотрудничества с Трампом

Путин рассказал, чего ожидать от сотрудничества с Трампом

Российский лидер Владимир Путин рассказал, чего следует ожидать от сотрудничества с избранным 45-м президентом США Дональдом Трампом. Эту информацию он сообщил в эфире программы "Итоги недели".

//Наука

Открытие ученых: болезнь Паркинсона зарождается не в мозге, а в кишечнике

Открытие ученых: болезнь Паркинсона зарождается не в мозге, а в кишечнике

Считалось, что болезнь Паркинсона возникает из-за повреждения мозга, однако ученые Калифорнийского технологического института пришли к неожиданному заключению: проблема возникает в кишечнике.

//Непознанное

Фотография, на которой ребенок запечатлен с ангелом, шокировал соцсети

Фотография, на которой ребенок запечатлен с ангелом, шокировал соцсети

Жительница США шокировала пользователей социальных сетей, опубликовав фотографию, на которой запечатлен ее сын и неизвестная полупрозрачная сущность. Объект по форме удивительно напоминает ангела.

//В мире

На Кубе не будет памятников Фиделю Кастро

На Кубе не будет памятников Фиделю Кастро

Пока в некоторых странах политики спорят, какие улицы назвать именем лидера кубинской революции, его брат и президент Кубы Рауль Кастро заявил, что имя Фиделя не будет увековечено в памятниках и названиях.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры