Школьница выпала с 15-го этажа в Перми

В ночь на воскресенье, 4 декабря, в Перми случился вопиющий случай с девочкой-подростком.

Местная школьница, согласно последней информации, выпала из окна 15-го этажа дома номер 34 по улице Лебедева. Как сообщает "В курсе.ру", трагедия произошла около трех часов ночи. Согласно последней информации, девочка упала на козырек подъезда, откуда ее пришлось снимать спасателям, прибывшим на вызов.

Точных данных о судьбе ребенка нет, предполагается, что школьница скончалась. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.