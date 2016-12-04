Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух полицейских с наркотиками

В Москве сотрудники Росгвардии задержали двух полицейских, у которых был обнаружен сверток с героином.

Задержание произошло в ночь на воскресенье, 4 декабря, в московском районе Чертаново, когда сотрудники Росгвардии остановили для проверки автомобиль. В салоне машины, как сообщает телеканал РЕН ТВ, находились пять человек, двое из которых оказались сотрудниками ППС ОМВД "Черемушки".

В отношении задержанных, которые подозреваются в хранении наркотических веществ, уже начата служебная проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.