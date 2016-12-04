В Краснодаре серьезно отравились 99 человек

Сегодня стало известно, что в Краснодаре накануне произошло массовое отравление местных жителей.

Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщила представитель СК по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, отметив, что следователи уже приступили к проверке из-за массового отравления. Вчера в больницы с плохим самочувствием попали 99 сотрудников одной из местных компаний.

Врачи оценили состояние поступивших людей как средней степени тяжести. Медики приняли все необходимые меры, вследствие чего их жизням сейчас ничего не угрожает.