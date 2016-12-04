В подъезде одного из домов в Москве пьяный мужчина устроил стрельбу

Утром в воскресенье, 4 декабря, в СМИ появилась информация о том, что в подъезде одного из московских жилых домов мужчина открыл стрельбу из карабина.

Инцидент случился в доме номер 28 на улице Трофимова. Местные жители, услышав звуки выстрелов, незамедлительно обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, оперативно прибывшие на место, задержали дебошира. Впоследствии они выяснили, что мужчина решил пострелять исключительно из хулиганских побуждений.

Как сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на информацию полицейских, в результате случившегося никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.