Детский сад горит на севере Москвы

Утром в воскресенье, 4 декабря, на севере Москвы загорелся детский сад.

Данную информацию предоставили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России, отметив, что пламя охватило второй этаж учреждения. Как уточняет ТАСС, пожар зафиксировали в детском саду, расположенном на Дубнинской улице в Москве. На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты, которые в настоящий момент ликвидируют возгорание.

Сейчас нет сообщений о том, по какой причине в здании могло возникнуть пламя. Сведений о пострадавших в ходе инцидента не поступало.