В Москве мужчина устроил стрельбу из снайперской винтовки

На юго-востоке Москвы задержали мужчину, устроившего стрельбу из снайперской винтовки. Москвич подозревается в незаконном хранении оружия.

Как сообщает Life, на место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и московской полиции. В настоящий момент в квартире, где проживает 50-летний подозреваемый, проводятся следственные мероприятия.

По предварительным данным, стрельба велась именно из квартиры задержанного. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причины действий подозреваемого пока неизвестны.

По словам соседей, задержанный мужчина жил один, но достаточно часто его видели в нетрезвом состоянии.

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