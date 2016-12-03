В Дагестане были ликвидированы пятеро боевиков

Пятеро боевиков, по предварительным данным, были ликвидированы в поселке Талги в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками силовых ведомств Дагестана, где ранее в субботу был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Сообщается, что в ходе оперативно-поисковых мероприятий, проведенных в пригороде Махачкалы, в поселке Талги был обнаружен дом, в котором скрывались боевики. На предложение добровольно сдаться они ответили стрельбой в сторону сотрудников правоохранительных органов, после чего начался штурм здания. В результате пятеро боевиков были уничтожены. В настоящее время их личности устанавливаются.

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