В Смоленске с поезда сняли 16 подростков

В Смоленске со скоростного поезда, следовавшего в Калининград из столицы, пришлось снять шестнадцать подростков в возрасте от 11 до 17 лет, которые возвращались с экскурсии.

На такие меры пришлось пойти в связи с тем, что школьникам потребовалась срочная помощь врачей из-за отравления. Подростки были доставлены в инфекционное отделение одной из местных больниц с острой кишечной инфекцией. Из них только пятеро не были госпитализированы.

Как сообщается, группа школьников из 79 человек возвращалась в Калининград после экскурсии в Москве. В настоящий момент проводится проверка, в ходе которой будет установлен источник отравления. Предположительно, это одно из московских кафе.

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