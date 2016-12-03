В Благовещенске школьник сел за руль и устроил ДТП со смертельным исходом

Эта трагедия произошла в ночь на 3 декабря. «Семерка» протаранила Lifan, не уступив ему дорогу. Столкновение закончилось смертью одной из пассажирок китайской машины, пострадало три человека.

Компания подростков 14 лет ремонтировала автомобиль «ВАЗ» до позднего вечера, а затем решила протестировать результаты ремонта, пишет «КП». На перекрестке улиц Старикова и 50 лет Октября 14-летний водитель «Жигулей» нарушил ПДД, не предоставив автомобилю Lifan приоритет, в результате чего оказался на встречной полосе.

Удар был такой силы, что иномарку выбросило на тротуар и она врезалась в дерево. Врачи скорой помощи боролись за жизнь одной из пассажирок машины, но она скончалась в больнице. Травмы различной степени тяжести получили водитель Lifan и его пассажир, а также сам виновник ДТП, 14-летний подросток.