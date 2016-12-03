ЦБ раскрыл подробности кражи хакерами 2 млрд рублей

Центральный банк России официально прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о хакерской атаке, в результате которой со счетов в финансово-кредитном учреждении исчезли 2 млрд рублей.

Как рассказали Life в пресс-службе ЦБ, данные средства принадлежали банкам и клиентам. Также представители регулятора заявили о том, что между появившемся накануне предупреждением от ФСБ о грядущей кибератаке на российскую финансовую систему и кражей этих денег связи нет.

В пресс-службе регулятора отметили, что 2 млрд рублей были похищены не за один раз, а в результате нескольких хакерских атак, которые были осуществлены в течение этого года.

В пятницу «АН-онлайн» писали о том, что, согласно данным силовиков, западные спецслужбы готовят кибернападение на российские банки. ФСБ назвала предполагаемую дату атаки. Это понедельник, 5 декабря.