Мужчина в Череповце умирал около двадцати минут, все это время четыре случайных прохожих звонили в скорую и пытались поймать машину. Не получилось. 50-летний мужчина умер на улице, рядом с местным роддомом.

Отчаявшись дозвониться по телефонам службы спасения (112 и 911) и в скорую помощь, прохожие попросили о помощи водителя, чья машина стояла рядом с роддомом. Водитель сказал, что он не скорая и уехал. Скорая все-таки приехала спустя 20 минут, когда мужчина стал синеть.

Сообщается, что криминала в смерти мужчины не нашли. Но пользователи соцсетей намерены добиться в Прокуратуре справедливости и выяснить, почему в скорой так долго не принимали вызов.