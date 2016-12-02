Под Псковом полицейских забросали бутылками с зажигательной смесью

Жители одного из многоэтажных домов в городе Великие Луки (Псковская область) были вынуждены обратиться в экстренные службы из-за неприятного запаха, исходящего из квартиры соседей.

Когда к дому подъехали полицейские, в них полетели бутылки с зажигательной смесью. Надев противогазы и забаррикадировавшись, два брата, проживающих в квартире, на которую жаловались соседи, некоторое время не позволяли сотрудникам экстренных служб войти в их жилище. Когда в помещении вспыхнул пожар, дом пришлось обесточить и отключить от газоснабжения. Только тогда полиции удалось проникнуть в квартиру.

К тому времени один из братьев был уже мертв. В настоящее время причина его смерти устанавливается.

Квартира оказалась до самого потолка завалена мусором. Как сообщили соседи, братья вели очень замкнутый образ жизни и практически не выходили из дома на протяжении нескольких лет. В настоящий момент ведутся работы по разбору мусорных завалов, поскольку, по словам жильцов, в квартире также проживала пожилая мать подозреваемых, однако ее не удалось найти.

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