В Москве поймали хакера, блокировавшего компьютеры от имени российских спецслужб

По версии следствия, 40-летний хакер и его супруга разработали целую схему легкой наживы.

Они «заражали» компьютеры российских пользователей, после чего на мониторе всплывали окна с надписью. Она гласила, что владельцы ПК якобы просматривали порно, а потому их компьютеры будут заблокированы. Причем действовал хакер от имени МВД и ФСБ. Для того, чтобы снять блокировку, пользователям предлагалось оплатить штраф, перечислив деньги на определенный счет, сообщает life.ru.

Хакер долгое время скрывался от российских правоохранителей в Таиланде. Однако, когда ему перекрыли отлаженный путь незаконного обогащения, он был вынужден вернуться на Родину. В аэропорту Домодедово его уже поджидали стражи порядка, которые надели на хакера наручники, как только тот спустился с трапа самолета.