Акции против СПИДа – дело хорошее и общественно значимое. В городе Первоуральск (Свердловская область) тоже так посчитали, вот только явно переусердствовали с достоверностью костюмов для промоутеров.

Со словами «Ходят тут всякие, развращают!» промоутер в костюме сперматозоида был вытолкан взашей с главной площади города, где пропагандировал безопасный секс, передает РИА Новости.

Напала на юношу в необычном костюме женщина, которая проходила мимо. Участники акции раздавали людям листовки и бесплатные презервативы. Один из промоутеров акции был одет в костюм сперматозоида. Костюм парня был настолько аутентичен, что благовоспитанная женщина не могла пройти мимо и не наказать «пошляка».

В выражениях и методах дама не стеснялась, используя свою тяжелую сумку как главный «аргумент». Парню-«сперматозоиду» ничего не оставалось, как покинуть площадь.

Видеозапись инцидента попала в интернет.