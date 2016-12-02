Ведущий программы «Человек и закон» заподозрил неладное, когда обнаружил, что его ключи не подходят к банковской ячейке. Алексей Пиманов сразу же обратился в полицию.

Приехавшие стражи порядка вскрыли банковскую ячейку, однако денег там не нашли. Пропало почти полмиллиона долларов, передает life.ru.

Пиманов рассказал, что положил эти деньги в ячейку еще весной. По его словам, с тех пор он ни разу не проверял их сохранность. На данный момент ведется расследование кражи. В самом банке сообщили, что не могут раскрывать детали происшествия. Однако уточнили, что будут сотрудничать со следствием в интересах своего клиента.