Подробности московского ЧП: в упавшем на прохожих дереве хранили наркотики

Громкое ЧП, которое произошло сегодня утром в столице, продолжает обрастать подробностями. Местные жители сообщили журналистам, что упавшее на прохожих дерево имеет криминальное прошлое.

Горожане поведали, что ствол был прогнившим. Внутри него образовалось дупло, которое облюбовали наркоманы. Они использовали его в качестве тайника, в котором хранили зелье, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что дерево внезапно рухнуло на людей, которые проходили мимо. В результате скончалась 20-летняя девушка. Еще одна пенсионерка получила травмы. В Сети уже появилось видео, на котором запечатлен момент трагедии.