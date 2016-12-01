Житель Йошкар-Олы неделю прожил с пулей в голове, прежде чем обратился к врачам

Удивительный случай произошел в городе Йошкар-Ола. Пожилой местный житель самостоятельно изготовил гладкоствольный пистолет и хранил его дома в тайне, пока однажды не решил свести счеты с жизнью.



Казалось бы, конец истории предсказуем, но все оказалось не совсем так, как обычно бывает в подобных случаях. Между выстрелом и обращением пенсионера к медикам прошла почти неделя - и все это время мужчина так и ходил с пулей, застрявшей у него в черепе, пока в конце концов не пожаловался родственнице на ухудшение самочувствия.

Но история получила дальнейшее развитие, когда врачи сообщили об огнестрельном ранении в органы правопорядка. Теперь пенсионеру грозит уголовное наказание за незаконное изготовление и хранение оружия.

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