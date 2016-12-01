Житель Твери купил дом, в подвале которого лежал труп

На днях в Твери случилось необычное происшествие - в полицию обратился местный житель, недавно купивший часть загородного дома.

Новый владелец решил разобрать подвал и нашел там тело человека. Как сообщает портал Tverigrad, 39-летний мужчина немедленно уведомил о своей находке сотрудников правоохранительных органов. Следственно-оперативная группа прибыла на место случившегося и осмотрела подвал.

Впоследствии выяснилось, что смерть человека была насильственной - его ножом в грудь ударил приятель. Чуть позже полицейским удалось установить личность погибшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.