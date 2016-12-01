Из-за хакерской атаки российский банк потерял более 100 млн рублей
1 декабря 2016, 11:39 [ «АН-онлайн» ]
Как стало известно, один из российских банков лишился свыше 100 млн руб. в результате кибератаки. По всей видимости, это первый случай атаки на автоматизированную банковскую систему с серьезной кражей.
О каком именно банке идет речь, Центробанк не уточняет, однако источник «Коммерсанта», близкий к регулятору, сообщает, что атаке подвергся филиал регионального банка. По его словам, хакеры вывели все средства, которые находились в этом филиале.
Судя по всему, они проникли в сеть банка и взломали автоматизированную систему, разработанную компанией «Диасофт», в результате чего платежи ушли на подменный адрес. Если следствие установит, что проблема кроется в программном продукте «Диасофта», то до компании доведут эту информацию, дабы устранить обнаруженные уязвимости.
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