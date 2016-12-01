Штормовое предупреждение объявили под Сочи

В четверг, 1 декабря, горах под Сочи синоптики прогнозируют в скором времени сильнейший снегопад.

Владельцев горных комплексов призывают экстренно усилить меры безопасности на своих территориях. В пресс-службе администрации Сочи отметили, что снегопад начнется уже через 1-3 часа и сохранится до конца дня. В низких горах и предгорьях ожидается сильное налипание мокрого снега на деревья и провода.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют временно воздержаться от выходов в горы и переждать непогоду в помещениях. Завтра ситуация наладится, передает ТАСС.