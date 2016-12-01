В челябинской школе-интернате был найден мертвым 13-летний воспитанник

В одном из помещений школы-интерната, расположенной в Челябинской области, было найдено тело тринадцатилетнего воспитанника. В настоящий момент причины его смерти неизвестны.

По предварительным данным, тело подростка было найдено его одноклассниками. В настоящий момент сотрудники Следственного комитета России по региону проводят проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося. Причины смерти подростка предстоит выяснить в ходе судебно-медицинской экспертизы. В качестве одной из возможных версий следователи называют суицид, однако не исключается, что имело место доведение до самоубийства.

В ходе проверки будет также дана оценка работы сотрудников школы-интерната.

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