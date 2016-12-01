Вандалы в Магадане осквернили монумент, посвященный жертвам политических репрессий

Монумент “Маска скорби”, посвященный жертвами политических репрессий, минувшей ночью был осквернен неизвестными вандалами, исписавшими скульптуру надписями “Сталин жив”.

Сообщается, что на монументе неизвестные с помощью баллончика с красной краской оставили несколько надписей, а также нарисовали пятиконечную звезду. В настоящий момент сотрудники УМВД региона проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Памятник пострадавшим и погибшим жертвам политических репрессий установлен на сопке Крутая в Магадане. У ее подножия в сталинские времена находился лагерь, из которого этапы заключенных отправлялись на Колыму. Монумент был создан скульптором Эрнстом Неизвестным и архитектором Камилем Казаевым.

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