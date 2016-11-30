Жителей Брянска кормили креветками с мышьяком

В целом ряде брянских магазинов были обнаружены замороженные креветки с мышьяком, которые пользовались большим спросом среди местных жителей.

Об этом сообщили в местной ветеринарной лаборатории, отметив, что за минувшую неделю эксперты отобрали в магазинах 391 пробу, после чего провели 2705 исследований.

Как сообщает bragazeta.ru, в 56 случаях специалисты выявили вредные вещества, причем не только мышьяк в креветках. В винограде, мандаринах и апельсинах были обнаружены пестициды, а в 25 пробах почвы было найдено избыточное содержание свинца, цинка и меди.