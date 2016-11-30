Подросток зарезал мать в Екатеринбурге

15-летний ученик екатеринбургской гимназии № 144 зарезал собственную мать. Тело 46-летней женщины было найдено в ночь на 29 ноября в квартире на улице Уральских Рабочих, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.



В квартире проживали двое, мать и сын, тело 46-летней женщины было найдено на балконе с многочисленными ножевыми ранениями. Конфликт между сыном и матерью вспыхнул накануне, мотивом преступления, по версии следствия, стала личная неприязнь. В последнее время сын часто ссорился с матерью. Как сообщают родители его одноклассников, конфликты между ними чаще всего происходили из-за компьютерных игр. Последний раз мать якобы забрала у сына компьютер, что взбесило школьника. Он схватил нож и несколько раз ударил им мать.



Впрочем, в пресс-службе ГУ МВД сообщают, что ссора вспыхнула из-за того, что его мать начала злоупотреблять спиртными напитками. В тот вечер между ними вспыхнул скандал, в ходе которого женщина схватила нож и попыталась ударить им сына, тот увернулся, но получил порез ладони. Он выбил оружие из рук женщины и сам нанес ей несколько ударов. После этого он побежал к отцу в квартиру на улице Бакинских Комиссаров и все ему рассказал. Отец и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.



Сотрудники полиции и Следственного комитета провели тщательный осмотр места преступления, обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. В настоящее время школьник задержан и находится под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве матери.



Точные причины и обстоятельства трагедии выясняются, расследование инцидента продолжается.