Аэропорт Краснодара может быть заминирован

В среду, 30 ноября, сотрудники правоохранительных органов эвакуируют аэропорт Краснодара из-за сообщений о минировании здания.

Об этом сегодня рассказали в пресс-службе компании "Базэл Аэро", которая управляет аэропортами Краснодарского края. Как сообщает РИА "Новости", сообщение о возможном минировании здания аэровокзала поступило сегодня в 16.30 из отделения транспортной полиции.

К настоящему моменту из терминала эвакуировали около пятисот пассажиров и сотрудников аэропорта. Полицейские проводят оперативные мероприятия.