Контролер в Москве выгнал из трамвая на мороз больную девочку

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Москве контролер выгнал из трамвая на мороз больную девочку.

Данную информацию в настоящий момент проверяют сотрудники Следственного комитета. Как сообщает в среду старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, ссылаясь на информацию ряда СМИ, у девочки не было с собой документа, подтверждающего право на льготный проезд, вследствие чего контролер трамвая выгнал ребенка на мороз.

Несостоявшейся пассажирке, которой по состоянию здоровья надлежит своевременно принимать лекарства, пришлось более часа ждать на морозе свою маму, передает РИА "Новости".