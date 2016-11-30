Трое пьяных жителей Крыма отправились плавать на лодке и пропали

Трое жителей Крыма изрядно выпили во вторник, 29 ноября, и отправились в плавание в Азовское море на деревянной лодке и пропали.

С тех самых пор о нетрезвых мужчинах не поступало никакой информации. Как сообщают «Аргументы недели – Керчь», в акватории Черного моря и Керченского пролива ведутся активные поиски крымчан. Уточняется, что инцидент произошел минувшим вечером в районе пансионата "Чокрак" в селе Курортное Ленинского района. На место исчезновения мужчин незамедлительно прибыли сотрудники морского спасательного отряда и выяснили, что пропали два жителя Ленинского района и один житель Сакского района.

Сегодня утром на берегу нашли деревянную лодку, однако крымчан рядом не было. Поисковые работы продолжаются.