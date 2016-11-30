Житель Санкт-Петербурга едва не отдал свою жизнь, чтобы спасти утку

В Санкт-Петербурге сотрудник МЧС, у которого был выходной день, решил спасти утку, к крылу которой прилипла тяжелая льдина.

Несчастная птица никак не могла самостоятельно освободиться из "плена", вследствие чего пользователи социальных сетей объявили поиски спасателей. На просьбу откликнулся сотрудник МЧС Санкт-Петербурга, который, пытаясь помочь утке, несколько раз провалился под лед.

Как сообщает портал Life, поймать пернатое мужчине так и не удалось - утка бегала вокруг своего спасителя, но в руки не давалась. Предполагается, что у птицы сломано крыло, но ее было решено оставить в канале на улице Партизана Германа.