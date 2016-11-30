Российская хоккеистка погибла от отравления угарным газом

Сегодня стало известно об очередном трагическом для российского спорта событии. Вслед за сообщением о самоубийстве чемпиона России по стендовой стрельбе Владислава Лошакова появилась информация о гибели хоккеистки Людмилы Юрловой.

Жизнь Людмилы, бронзовой призерки чемпионата мира по хоккею с мячом в составе сборной России, оборвал нелепый несчастный случай. Вечером ее семья, прежде чем лечь спать, включила стиральную машинку. Неисправность проводки или самой машинки привела к возгоранию, и в результате спортсменка, ее муж, а также четырехлетний сын погибли, отравившись угарным газом.

В настоящий момент подробности произошедшего устанавливаются.

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