Застрелившийся чемпион России оставил предсмертную записку

Стали известны новые подробности громкого самоубийства в столице. Перед тем, как уйти из жизни, чемпион России по стрельбе написал предсмертную записку.

Ее нашли в вещах 20-летнего Владислава Лошакова. В своем последнем послании он сообщал, что в его кончине никто не виноват. Также парень рассказал, почему решился на такой шаг.

Он написал, что устал от жизни. Спортсмен указал, что ему надоели бытовые проблемы, а также ссоры в семье. Как сообщается, погибший действительно конфликтовал со своей матерью, а также девушкой, передает rg.ru.

Напомним, что тело молодого человека нашли в парке. Причем, это произошло не сразу после самоубийства, а лишь через несколько дней. Рядом с трупом обнаружили спортивное оружие, которое Лошаков использовал на тренировках. Вероятно, из него он и произвел выстрел в голову.