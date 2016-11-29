Американская пассажирка на ходу выпрыгнула из самолета

Весьма неординарный инцидент произошел в Америке. Когда самолет приземлился в аэропорту Хьюстона, одна из пассажирок стала странно себя вести.

Женщине удалось каким-то образом открыть аварийный выход. После этого она выпрыгнула из авиалайнера, хотя тот еще продолжал ехать по взлетно-посадочной полосе. После этого экстрималка пустилась наутек подальше от воздушного судна, сообщает tvrain.ru.

Угомонить пассажирку удалось лишь полицейским. Они задержали ее, а затем отправили в больницу. Как сообщается, у них возникли подозрения по поводу психического здоровья женщины. Также стало известно, что задержанная отказалась объяснять, почему она покинула самолет таким странным образом.