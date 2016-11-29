СМИ: бразильская команда полетела не своим рейсом |ЧП под Курском: поезд слетел с рельсов и опрокинулся |15-й тур РФПЛ: невероятный камбэк «быков», «Спартак» – чемпион первого круга |Порошенко о войне с Россией: Есть вещи пострашнее Чернобыля |В Брянской области друзья нарушителя избили полицейских и расколотили их машину |Экономисты: россияне стали беднее, чем пять лет назад |За минувшие сутки в Москве произошло более тысячи ДТП |Борьба за мировую шахматную корону перешла в тай-брейк |Жительницу Урала едва не разорвали лайки, когда та спасала своего пса |Минобороны РФ: Западные коллеги слепнут, когда оценивают обстановку в Алеппо |Священник на BMW, задавивший пешехода, объяснился |Bellator запретил Харитонову проводить бой 3 декабря в России |В Москве неизвестный расстрелял троих человек |Когда доходы переходят в отходы |Власов: опасаться следует только взрывных резких атак Чахкиева |Снегоуборочный автомобиль насмерть сбил москвичку |Боец Франциско да Силва Безерра прилетел в Россию для боя с Харитоновым |Девушка в маске и с ножом напала на пассажиров троллейбуса в Москве |Священник на BMW насмерть сбил человека в Москве |Канада включила в санкционный список еще 15 россиян |В Бишкеке горит христианская церковь |Трехлетние двойняшки умерли в ходе пожара под Красноярском |Девочка-подросток бесследно исчезла в Ижевске |Словения надеется стать посредником между Россией и США |Кудрявцева прокомментировала сообщения о завершении карьеры |Британский премьер призвала сохранять давление на Россию |Коалиция США: У главы ИГИЛ не осталось заместителей, - все убиты |По факту гибели в Крыму продюсера Александра Куликова возбуждено уголовное дело |На югорских месторождениях погибло два нефтяника |Президент Филиппин принял приглашение Путина, но испугался российских холодов