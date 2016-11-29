За минувшие сутки в Москве произошло более тысячи ДТП

За минувшие сутки в Москве было зафиксировано около тысячи дорожно-транспортных происшествий.

Согласно информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, в ходе 984 аварий погиб один человек, а пострадали 27, в частности, двое маленьких детей. Как сообщает сегодня ТАСС, произошло не менее четырнадцати наездов автомобилей на пешеходов.

Уточняется, что в подавляющем большинстве случаев причинами дорожно-транспортных происшествий становились превышение скорости, несоблюдение дистанции, а также опасное маневрирование.