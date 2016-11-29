Жительницу Урала едва не разорвали лайки, когда та спасала своего пса

Жительницу Каменска-Уральского едва не растерзали три лайки, когда она пыталась спасти своего пса, закрыв его телом.

собаку по кличке Джек. Внезапно из леса выбежали три лайки в ошейниках, которые кинулись на ее пса и начали его терзать. Женщина незамедлительно пришла на помощь любимцу и легла на него, тогда укусов. В какой-то момент на большом джипе к месту происшествия подъехал хозяин агрессивных собак, который отогнал их лопатой и посоветовал женщине медленно уходить - чтобы его питомцы снова не больницу, однако тот проигнорировал просьбу. Женщина отошла в поле на семь километров, чтобы выгулять своюпо кличке Джек. Внезапно из леса выбежали трив ошейниках, которые кинулись на ее пса и начали его терзать. Женщина незамедлительно пришла на помощь любимцу и легла на него, тогда собаки стали кусать ее саму. Как сообщает портал Life , женщине прокусили руку и вырвали кусок нижнего века, а Джек получил огромное количество. В какой-то момент на большом джипе к месту происшествия подъехал хозяин агрессивных собак, который отогнал их лопатой и посоветовал женщине медленно уходить - чтобы его питомцы снова не набросились . Она попросила мужчину отвезти ее и пса в, однако тот проигнорировал просьбу.

В результате женщине пришлось идти пешком семь километров до клиники, где ей и Джеку оказали необходимую помощь. Владелец лаек позже позвонил ей и заявил, что спас ее и извиняться отказался.