В Москве неизвестный расстрелял троих человек

Во вторник, 29 ноября, на юго-востоке Москвы произошло чрезвычайное происшествие.

Жители дома, расположенного на улице Люблинской, услышали под своими окнами звуки стрельбы и вызвали сотрудников полиции. Полицейские, прибывшие на место случившегося, выяснили, что между несколькими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет.

Двое пострадавших были незамедлительно доставлены в больницу, а одному госпитализация не потребовалась. Одного из подозреваемых уже задержали сотрудники правоохранительных органов, предполагается, что им оказался гражданин Украины, передает портал Life.