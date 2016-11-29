Снегоуборочный автомобиль насмерть сбил москвичку

Рано утром во вторник, 29 ноября, на юго-востоке Москвы произошел страшный инцидент.

Как сообщили сегодня в столичной службе Госавтоинспекции, снегоуборочный автомобиль насмерть сбил женщину. ТАСС уточняет, что авария случилась у дома номер 47 на улице Перерва около 7 часов утра. В сообщении говорится, что москвичка скончалась на месте от полученных травм.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что пожилая женщина в Санкт-Петербурге также попала под снегоуборочную машину.