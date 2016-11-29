Девушка в маске и с ножом напала на пассажиров троллейбуса в Москве

В одном из московских троллейбусов девушка в черной маске и с ножом в руках напала на пассажиров транспортного средства.

Согласно данным столичной полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Москве, пассажиры троллейбуса в какой-то момент обратили внимание на молодую женщину, сидевшую рядом с ребенком. В ее руках было холодное оружие, а на лицо она надвинула маску.

Один из мужчин поинтересовался, почему девушка едет в таком виде, на что она отреагировала весьма странно - вскочила с места и начала драться с "обидчиком". Пассажиры самостоятельно задержали дебоширку до приезда полиции. В отношении 22-летней москвички возбудили дело о хулиганстве.