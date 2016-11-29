В Бишкеке горит христианская церковь

Пожар на окраине города Бишкек начался в 05.30 по московскому времени. Большая площадь горения не позволила пожарным локализовать пламя и огонь перекинулся на соседние здания- частную школу и стройку.

На южной окраине Бишкека рано утром 29 ноября загорелась частная школа и христианская церковь, передают РИА Новости.

Все люди из горящих зданий эвакуированы, сведений о пострадавших нет: возгорание произошло очень рано, и людей в помещениях было немного.

Пожар пока не локализован, поэтому площадь горения неизвестна, он она очень большая, как сообщает региональная служба МЧС. Пожар тушат семь расчетов. Горит церковь Иисуса Христа "Южный ковчег" и частная школа "Рефал" рядом с ней.