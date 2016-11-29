Девочка-подросток бесследно исчезла в Ижевске

В Ижевске уже три дня активно разыскивают пропавшую четырнадцатилетнюю девочку по имени Алина Чикурова.

В минувшую субботу школьница уехала от своей подруги, однако домой так и не вернулась. Странным является то, что юная ижевчанка оставила у приятельницы свой мобильный телефон. Как сообщается на портале izhlife.ru, в момент исчезновения Чикурова была одета в серый пуховик, темные колготки и зимние ботинки на белом меху.

Отметим, что в августе текущего года девочку показали на федеральном телевидении, после того, как ее жестоко избили собственные подруги.

О местонахождении пропавшей просят сообщить в полицию или же в ПСО "Регион 18" - 89511952971, 89641845570.