По факту гибели в Крыму продюсера Александра Куликова возбуждено уголовное дело

Сегодня в Крыму произошла очередная авиакатастрофа. Этот трагический случай стал уже седьмым по счету крушением вертолетов марки Robinson, произошедших в Крыму за последнее время, уточняет "АН-Крым".

На этот раз авиакатастрофа оборвала жизни троих человек, в том числе и известного российского актера и продюсера, создателя и руководителя кинокомпании “Союз Маринс Групп” Александра Куликова. Вертолет разбился всего в 300 метрах от ялтинского шоссе. Сотрудники МЧС, работавшие на месте аварии, установили, что Куликов и его спутница погибли в момент крушения. Тело пилота, которым оказался Роман Измайлов, руководитель компании “Heli Крым”, занимающейся вертолетными перевозками, было найдено немного позднее, примерно в километре от места аварии.

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Межгосударственный авиационный комитет направил в Крым комиссию по расследованию случившегося, а Крымская транспортная прокуратура начала собственную проверку.

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