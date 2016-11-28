Суицид онлайн, к счастью, не удался: ведущий остался жив. Такой вывод сделали журналисты и свидетели той трансляции на страничке Александра Бунина в «Фейсбуке». Сама трансляция удалена, но комментарии остались.

Известно, что Александр Бунин вел трансляцию на своей страничке в «Фейсбуке» и попытался покончить с собой, передает «Лента.ru».

Ведущий «Серебряного дождя» поначалу долго жаловался на жизненные неурядицы, а затем попытался совершить суицид. Пользоваетли в комментариях пишут, что на последних кадрах телефон Бунина берет в руки полицейский, который по-английски говорит «Он жив».

В компании «Серебряный дождь» эту информацию не комментируют и сообщают, что Бунин сейчас находится не в Москве.